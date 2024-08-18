В воскресенье будет переменная облачность, но дождь будет наблюдаться только к вечеру, когда местами дожди пройдут в западных районах Латвии, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В воскресенье дождь начнется только вечером
Днем ветер будет слабым, а максимальная температура воздуха составит +21..+26 градусов.
В Риге в воскресенье солнце будут периодически закрывать облака, однако погода ожидается сухой и приятной, свидетельствует информация LVĢMC.
Ветер дует медленно, воздух в Риге прогреется до +23..+25 градусов.
LVĢMC отмечает, что при свете солнца индекс ультрафиолетовой радиации достигнет среднего уровня, поэтому жителей призывают быть осторожными и долгое время не находиться в прямых солнечных лучах.
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