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В воскресенье дождь начнется только вечером

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Облачная погода. Иллюстративное фото.
Облачная погода. Иллюстративное фото. Фото: SlavaSolo/Shutterstock

В воскресенье будет переменная облачность, но дождь будет наблюдаться только к вечеру, когда местами дожди пройдут в западных районах Латвии, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

Днем ветер будет слабым, а максимальная температура воздуха составит +21..+26 градусов.

В Риге в воскресенье солнце будут периодически закрывать облака, однако погода ожидается сухой и приятной, свидетельствует информация LVĢMC.

Ветер дует медленно, воздух в Риге прогреется до +23..+25 градусов.

LVĢMC отмечает, что при свете солнца индекс ультрафиолетовой радиации достигнет среднего уровня, поэтому жителей призывают быть осторожными и долгое время не находиться в прямых солнечных лучах.

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