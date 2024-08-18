Новая неделя начнется облачно, местами ожидаются ливни

Небо затянут облака. С северо-запада страны они рассеются.

Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер, в первой половине дня в некоторых районах будет безветренно.

Температура воздуха днем составит +19...+24 градуса.

В Риге существенных осадков не ожидается, облачность уменьшится. Будет дуть слабый или умеренный северо-северо-западный ветер, а температура воздуха поднимется до +21 градуса.

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