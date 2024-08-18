В понедельник, 19 августа, в некоторых районах Латвии, в основном на востоке страны, по-прежнему ожидаются дожди, сообщают синоптики.
Новая неделя начнется облачно, местами ожидаются ливни
Небо затянут облака. С северо-запада страны они рассеются.
Будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер, в первой половине дня в некоторых районах будет безветренно.
Температура воздуха днем составит +19...+24 градуса.
В Риге существенных осадков не ожидается, облачность уменьшится. Будет дуть слабый или умеренный северо-северо-западный ветер, а температура воздуха поднимется до +21 градуса.
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