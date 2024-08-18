Новая неделя начнется облачно, местами ожидаются ливни с грозами

Ветер будет слабым, однако во время грозы он станет порывистым. Воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Риге также ожидается переменная облачность, а также кратковременные дожди с грозами. Будет преобладать слабый ветер, и температура воздуха поднимется до +20...+21 градуса.

В ночь на понедельник также ожидается облачная погода, однако местами небо прояснится. С запада территорию Латвии пересечет зона осадков, во многих местах ожидаются сильные ливни с грозами.

Будет дуть слабый ветер, однако во время грозы он может быть порывистым. Воздух остынет до +14...+19 градусов.

В Риге в ночь на понедельник ожидается переменная облачность, в утренние часы возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер будет слабым, температура воздуха понизится до +17...+18 градусов.

LVĢMC отмечает, что при свете солнца индекс ультрафиолетовой радиации достигнет среднего уровня, поэтому жителей призывают быть осторожными и долгое время не находиться под прямыми солнечными лучами.

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