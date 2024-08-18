Какая погода ждет Латвию в ближайшую неделю? Прогноз синоптиков

В отдельные дни возможны дожди, но тепло сохранится.

Неделя начнется с переменчивой облачности. В ночь на понедельник с запада страну пересечет зона осадков, местами ожидаются сильные ливни с грозами, днем они продолжатся в восточной части страны.

Будет дуть слабый ветер, однако во время грозы он может стать порывистым. По ночам воздух будет остывать до +14...+19 градусов, в свою очередь днем столбик термометра будет подниматься до отметки в +19...+24 градуса.

Во вторник атмосферное давление повысится и погода улучшится. Облаков будет мало, не ожидается и осадков. При слабом ветре по ночам может образовываться туман, который будет ухудшать видимость, предупреждает LVĢMC.

Nedēļa iesāksies ar pērkona lietusgāzēm, tomēr turpmākajās dienās lielākoties saulains un silts laiks⛈️🌞



ℹ️Plašāk: https://t.co/zvNKaUhty3 pic.twitter.com/9SCGLXEFht — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 18, 2024

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В среду во второй половине дня страну начнет пересекать новая зона осадков, их станет меньше с утра четверга. Ночью столбик термометра опустится до +9...+14 градусов, местами, главным образом на побережье, будет чуть теплее. В свою очередь днем воздух прогреется до +20...+26 градусов.

Согласно новым прогнозам, на выходных сохранится небольшая облачность, но значительных осадков не ожидается. Продолжит доминировать легкий ветер, а воздух будет по-летнему теплым.

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