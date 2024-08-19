До +25 градусов: во вторник в Латвии будет солнечно

Ночью небо прояснится, больше облаков сохранится в Латгале. Местами образуется туман, а воздух при слабом ветре остынет до +8...+14 градусов.

Днем солнце лишь временами будет скрываться за облаками, осадков не ожидается, ветер будет слабым. Температура воздуха поднимется до +20...+25 градусов.

В Риге во вторник прогнозируется сухая и преимущественно солнечная погода со слабым ветром. Минимальная температура воздуха ночью составит +14 градусов, в пригородах - до +10, а днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

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