Вторник будет солнечным; воздух прогреется до +26 градусов

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +21...+26 градусов.

В Риге ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируется. При слабом ветре воздух прогреется до +24 градусов.

Температура воды в море по-прежнему составляет +19...+20 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В крупнейших реках и озерах во вторник утром температура воды составляла +17…+22 градуса.

С середины недели начнет усиливаться южный и западный ветер, что может привести к понижению температуры воды в море, но в реках и озерах резких изменений температуры не ожидается.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!