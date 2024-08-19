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Вторник будет солнечным; воздух прогреется до +26 градусов

Обновлено 20 августа 2024, 07:50
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Фото: Justs Kravalis / TVNET GRUPA

Во вторник в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха поднимется до +21...+26 градусов.

В Риге ожидается малооблачная погода, осадков не прогнозируется. При слабом ветре воздух прогреется до +24 градусов.

Температура воды в море по-прежнему составляет +19...+20 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В крупнейших реках и озерах во вторник утром температура воды составляла +17…+22 градуса.

С середины недели начнет усиливаться южный и западный ветер, что может привести к понижению температуры воды в море, но в реках и озерах резких изменений температуры не ожидается.

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