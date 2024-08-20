В среду во многих районах Латвии ожидаются кратковременные дожди

Дожди преимущественно пойдут после полудня и начиная с юга страны.

Станет довольно пасмурно, будет дуть восточный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, во время грозы - порывистый.

Температура воздуха ночью понизится до +9...+16 градусов, днем потеплеет до +21...+26 градусов.

В Риге в среду увеличится облачность, возможен кратковременный дождь. Ночь и утро пройдут без осадков, температура воздуха опустится до +16 градусов, в пригороде - до +13...+15 градусов. Днем будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до +24 градусов.

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