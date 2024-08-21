В ночь на четверг местами ожидаются сильные грозы с ливнями

Небо будет преимущественно облачным. Слабый и умеренный юго-восточный ветер начиная с Курземе сменится юго-западным, западным, во время грозы - порывами до 15 метров. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов.

Днем начиная с запада небо временами будет проясняться, в большинстве регионов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозовые ливни. Ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +17...+22 градуса.

В Риге в течение дня возможны сильные дожди и грозы, временами выглянет солнце. Температура воздуха ночью составит +17 градусов, днем - около +20 градусов.

Видео: Сине-зеленые водоросли в Рижском канале

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