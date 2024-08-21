Вечером в среду и в ночь на четверг в Латвии местами ожидаются сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
В ночь на четверг местами ожидаются сильные грозы с ливнями
Небо будет преимущественно облачным. Слабый и умеренный юго-восточный ветер начиная с Курземе сменится юго-западным, западным, во время грозы - порывами до 15 метров. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов.
Днем начиная с запада небо временами будет проясняться, в большинстве регионов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозовые ливни. Ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +17...+22 градуса.
В Риге в течение дня возможны сильные дожди и грозы, временами выглянет солнце. Температура воздуха ночью составит +17 градусов, днем - около +20 градусов.
Видео: Сине-зеленые водоросли в Рижском канале
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