На центр Риги обрушился сильный ливень; упавшее дерево блокировало движение трамваев

Как сообщил читатель TVNET, на Центральном вокзале затопило туннель, уровень воды доходил до лодыжек.

В свою очередь сломавшееся дерево в среду вечером блокировало движение трамваев 5-го маршрута в Риге, сообщило предприятие Rīgas satiksme.

Дерево сломалось на перекрестке улиц Слиежу и Гауиенас.

В свою очередь на улице Латгалес у остановки Latgales parks из-за затопленной проезжей части на время встали трамваи 7-го маршрута, сообщает агентство LETA.

В свою очередь в восточной части Латвии объявлено предупреждение оранжевого уровня.

Напомним, в среду синоптики обещали, что местами пройдут сильные дожди и прогремит гром. Дождевые облака будут двигаться с юга на север. В Риге прогнозируется довольно густая облачность, возможен кратковременный дождь, вечером возрастет вероятность грозы. При небольшом юго-восточном ветре воздух прогреется до +23...+24 градусов.

Как уже сообщалось, вечером в среду и в ночь на четверг в Латвии местами ожидаются сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.

Небо будет преимущественно облачным. Слабый и умеренный юго-восточный ветер начиная с Курземе сменится юго-западным, западным, во время грозы - порывами до 15 метров. Температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов.

Днем начиная с запада небо временами будет проясняться, в большинстве регионов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозовые ливни. Ожидается слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +17...+22 градуса.

В Риге в течение дня возможны сильные дожди и грозы, временами выглянет солнце. Температура воздуха ночью составит +17 градусов, днем - около +20 градусов.

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