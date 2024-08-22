Какая погода ожидается в четверг?

На границе Беларуси и России возможны ливни с грозами.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), за последние сутки самые сильные осадки были зарегистрированы в Курземе. В Павилосте количество дождя достигло 35 миллиметров, в Вентспилсе - 25 миллиметров, в Лиепае - 19 миллиметров. На станции наблюдения в центре Риги зарегистрировано 15 миллиметров осадков.

Температура воздуха +15..+19 градусов. Дует слабый до умеренного западный, юго-западный ветер.

В Риге пасмурная и дождливая погода, дует западный, юго-западный ветер, температура воздуха +17 градусов.

В четверг в Латвии ожидается более прохладная погода, чем в предыдущие дни - максимальная температура воздуха составит +18..+22 градуса.

По прогнозам синоптиков, начиная с запада страны небо временами будет проясняться, местами в Видземе и Латгале сохранится облачная погода. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах возможны ливни с грозами.

Будет дуть слабый до умеренного западный, юго-западный ветер, который под влиянием ливней порывами будет достигать 15 метров в секунду.

В Риге временами ожидаются дожди, вечером возможна гроза. При слабом до умеренного западном, юго-западном ветре и при солнечном свете воздух прогреется до +21 градуса.

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