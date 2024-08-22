Пятница будет преимущественно облачной

Ночью и утром ожидаются прояснения, местами пройдут кратковременные дожди, больше осадков выпадет на западе и северо-востоке страны. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, на побережье до +16.

Днем местами ожидаются небольшие дожди, ветер будет умеренно дуть с юга, юго-запада, на побережье - с порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +16...+21 градуса.

В Риге в последний день рабочей недели будет пасмурно, временами возможен небольшой дождь. При южном, юго-западном ветре от слабого до умеренного температура воздуха ночью опустится до +12 градусов, днем достигнет +19 градусов.

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