В пятницу воздух прогреется максимум до +21 градуса

Местами пройдут небольшие осадки, с утра они будут более сильными, а вечером местами по стране возможен лишь небольшой дождь.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более сильным - порывами до 15 метров в секунду.

В Риге ожидается облачный день, периодически возможен небольшой дождь. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха не превысит отметку в +19 градусов.

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