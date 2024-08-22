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В пятницу воздух прогреется максимум до +21 градуса

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Лето. Иллюстративное фото.
Лето. Иллюстративное фото. Фото: dpa/scanpix

В пятницу в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, в связи с чем температура воздуха не поднимется выше +16...+21 градуса, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут небольшие осадки, с утра они будут более сильными, а вечером местами по стране возможен лишь небольшой дождь.

Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более сильным - порывами до 15 метров в секунду.

В Риге ожидается облачный день, периодически возможен небольшой дождь. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха не превысит отметку в +19 градусов.

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