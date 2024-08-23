Эта неделя завершится 30-градусной жарой. А что потом?

В субботу, 24 августа, облаков станет меньше, будет светить солнце, не ожидается и осадков. Порывы юго-западного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду, ночью на побережье возможны порывы до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью не будет ниже +13...+18 градусов, а днем воздух прогреется до +19...+24 градусов, местами на юго-востоке страны - до +26 градусов.

В воскресенье будет преимущественно ясная погода, но после того, как с запада приблизится холодный атмосферный фронт, во второй половине дня местами в Курземе, а вечером и в центральной части страны, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью будет дуть слабый ветер и воздух остынет до +10...+17 градусов, днем ожидается порывистый южный ветер и жара до +26...+31 градуса.

На следующей неделе усилится антициклон, поэтому погода будет преимущественно сухой, и солнце лишь иногда будут закрывать облака. В первой половине недели ожидается преимущественно слабый северный ветер, по ночам температура воздуха будет опускаться чуть ниже +10 градусов, возможен туман, а днем воздух будет прогреваться до +20...+25 градусов.

Ожидается, что во второй половине недели восточный ветер принесет более жаркую погоду - температура воздуха снова может приблизиться к отметке в +30 градусов.

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