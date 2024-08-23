Суббота будет теплой и солнечной; осадков не ожидается

Ночью облачность уменьшится, днем ожидается небольшое количество облаков, а вечером в субботу будет ясное небо. Осадков не ожидается.

Ночью ожидается умеренный южный и юго-западный ветер, порывами до 17 метров в секунду на побережье. Ночь будет теплая, с температурой +13...+18 градусов.

Днем будет дуть западный, юго-западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +19...+24 градусов, местами на юго-востоке страны столбик термометра поднимется до +26 градусов.

В Риге в субботу будет сухая и преимущественно солнечная погода с умеренным юго-западным ветром. Температура воздуха поднимется до +18 градусов ночью и +23...+24 градусов днем.

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