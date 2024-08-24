В воскресенье в Латвию вернется жара; объявлено желтое предупреждение

На всей территории страны объявлено желтое предупреждение о жаре, которое будет действовать с 11:00 до 20:00.

Ночь пройдет без осадков, на востоке местами может образоваться туман. Температура воздуха составит +10...+15 градусов, на побережье - +15...+18 градусов.

Днем будет солнечно, к вечеру увеличится облачность, на западе пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Во второй половине дня усилится западный ветер, на западе страны - порывами до 15-17 м/с. Воздух прогреется до +27...+31 градуса.

В Риге будет солнечно, вечером возможен кратковременный дождь. Столбики термометров в столице поднимутся до +29...+31 градуса.

Синоптики напоминают, что жара создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Риску нарушения здоровья подвержены пожилые люди, дети грудного возраста, а также представители других возрастных групп, страдающие хроническими заболеваниями.

Во время сильной жары люди чаще, чем обычно, предпочитают отдыхать у воды, что увеличивает риск потенциальных несчастных случаев.

Перегретому человеку нельзя быстро заходить в холодную воду! Резкое изменение температуры может вызвать нарушение сердечного ритма и внезапную смерть.

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