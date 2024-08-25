В Латвии в начале следующей недели будет не так жарко, как в воскресенье, а максимальная температура воздуха будет держаться в диапазоне +20...+25 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
ФОТО ⟩ Жара долго не продержится. Когда ждать прохлады?
В ночь на понедельник небо частично закроют облака, которые на востоке местами принесут в начале ночи кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а воздух остынет до +12...+17 градусов.
В Риге в первой половине ночи также возможен кратковременный дождь, а температура воздуха опустится до +16...+17 градусов.
В понедельник на всей территории Латвии будет преобладать частично облачная погода, но осадков больше не ожидается. Ветер будет слабым, а воздух прогреется до +20...+25 градусов.
В столице в начале недели погода будет преимущественно солнечной и сухой. В течение всего дня ожидается небольшой ветер, а столбик термометра поднимется до +21...+23 градусов.
⛅️𝟐𝟔.𝟎𝟖. Daļēji mākoņains laiks, nakts sākumā vietām austrumos īslaicīgi līs. Lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra naktī +12…+17°, dienā +20…+25°. pic.twitter.com/7HBAWiM6BD— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) August 25, 2024
Галерея: Жаркий день в Риге
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