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ФОТО Жара долго не продержится. Когда ждать прохлады?

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Жаркий день
Жаркий день Фото: Zane Bitere/LETA

В Латвии в начале следующей недели будет не так жарко, как в воскресенье, а максимальная температура воздуха будет держаться в диапазоне +20...+25 градусов, прогнозируют синоптики Латвийского центра среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В ночь на понедельник небо частично закроют облака, которые на востоке местами принесут в начале ночи кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а воздух остынет до +12...+17 градусов.

В Риге в первой половине ночи также возможен кратковременный дождь, а температура воздуха опустится до +16...+17 градусов.

В понедельник на всей территории Латвии будет преобладать частично облачная погода, но осадков больше не ожидается. Ветер будет слабым, а воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В столице в начале недели погода будет преимущественно солнечной и сухой. В течение всего дня ожидается небольшой ветер, а столбик термометра поднимется до +21...+23 градусов.

Галерея: Жаркий день в Риге

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