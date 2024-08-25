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В понедельник ожидается небольшая облачность, воздух прогреется до +25 градусов

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Жаркий день
Жаркий день Фото: Zane Bitere/LETA

В понедельник в Латвии ожидается преимущественно небольшая облачность, осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Будет дуть в основном слабый западный ветер, в Латгале - северный ветер.

Температура воздуха повысится до +20...+25 градусов.

В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, к вечеру облаков станет больше. При слабом западном, северо-западном ветре воздух прогреется до +22 градусов.

Галерея: Жаркий день в Риге

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