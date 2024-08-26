Лето в Латвии завершится сильной жарой

Отдельные дождевые облака ожидаются в ночь на вторник и с утра местами в восточной части страны. В пятницу в Курземе возможен дождь с грозой, в субботу и воскресенье осадки пройдут и на остальной территории Латвии.

Будет дуть преимущественно слабый ветер, в начале недели он будет дуть с запада и севера, затем ожидается восточный и юго-восточный ветер.

По ночам в первой половине недели температура воздуха будет опускаться до +7...+15 градусов, максимальная температура воздуха во вторник составит +20...+25 градусов, в среду будет еще на градус теплее, в четверг местами столбик термометра поднимется до отметки в +28 градусов.

Согласно последним прогнозам, в пятницу ожидается жара до +31 градуса, но на выходных с запада начнут поступать более холодные воздушные массы.

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