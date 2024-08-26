Во вторник местами пройдут дожди; воздух прогреется до +25 градусов

На остальной территории страны осадков не ожидается - день будет преимущественно солнечным.

Температура воздуха ночью понизится до +8...+13 градусов, на побережье и на юго-востоке - до +14...+16 градусов.

В течение дня будет дуть слабый западный ветер, в Латгале - северный. Температура воздуха составит +20...+25 градусов.

В Риге во вторник ожидается преимущественно солнечная погода. Ночная температура составит +14 градусов, в пригородах - +10...+12 градусов, днем - до +23 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!