В ночь на вторник и утром на востоке Латвии, в основном в Латгале, пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Во вторник местами пройдут дожди; воздух прогреется до +25 градусов
На остальной территории страны осадков не ожидается - день будет преимущественно солнечным.
Температура воздуха ночью понизится до +8...+13 градусов, на побережье и на юго-востоке - до +14...+16 градусов.
В течение дня будет дуть слабый западный ветер, в Латгале - северный. Температура воздуха составит +20...+25 градусов.
В Риге во вторник ожидается преимущественно солнечная погода. Ночная температура составит +14 градусов, в пригородах - +10...+12 градусов, днем - до +23 градусов.
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