Температура воздуха в среду составит +21...+25 градусов, прогнозируют синоптики.
Лето не хочет уходить: в среду будет до +25 градусов
Погоду в Латвии определяет антициклон, поэтому по всей стране будет сухо и солнечно, со слабым ветром.
Ожидается, что к девяти утра воздух в Латвии прогреется до +14..+17 градусов.
В Риге среда также будет солнечной, температура воздуха составит до +24 градусов. Ветра практически не ожидается.
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