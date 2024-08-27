Лето не хочет уходить: в среду будет до +25 градусов

Погоду в Латвии определяет антициклон, поэтому по всей стране будет сухо и солнечно, со слабым ветром.

Ожидается, что к девяти утра воздух в Латвии прогреется до +14..+17 градусов.

В Риге среда также будет солнечной, температура воздуха составит до +24 градусов. Ветра практически не ожидается.

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