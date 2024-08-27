Ср, 28.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Лето не хочет уходить: в среду будет до +25 градусов

CopyTelegram Whatsapp
Солнечная погода в Риге
Солнечная погода в Риге Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Температура воздуха в среду составит +21...+25 градусов, прогнозируют синоптики.

Погоду в Латвии определяет антициклон, поэтому по всей стране будет сухо и солнечно, со слабым ветром.

Ожидается, что к девяти утра воздух в Латвии прогреется до +14..+17 градусов.

В Риге среда также будет солнечной, температура воздуха составит до +24 градусов. Ветра практически не ожидается.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyTelegram Whatsapp

Ключевые слова

Наверх