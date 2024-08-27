Предстоящей ночью температура воздуха опустится ниже +10 градусов, но среда будет теплой

Облаков будет немного, и осадков не ожидается. Ночью и утром сгустится туман. Днем и ночью ожидается слабый ветер и безветрие.

Температура воздуха ночью опустится до +7...+13 градусов, днем повысится до +21...+25 градусов.

Среда в Риге будет сухой и солнечной, с легким ветерком. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов в центре города и до +8...+11 градусов в пригородах, днем потеплеет до +24 градусов.

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