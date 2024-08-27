Температура воздуха во многих районах Латвии в ночь на среду опустится ниже +10 градусов, а днем ожидается тепло до +25 градусов, прогнозируют синоптики.
Предстоящей ночью температура воздуха опустится ниже +10 градусов, но среда будет теплой
Облаков будет немного, и осадков не ожидается. Ночью и утром сгустится туман. Днем и ночью ожидается слабый ветер и безветрие.
Температура воздуха ночью опустится до +7...+13 градусов, днем повысится до +21...+25 градусов.
Среда в Риге будет сухой и солнечной, с легким ветерком. Температура воздуха ночью опустится до +13 градусов в центре города и до +8...+11 градусов в пригородах, днем потеплеет до +24 градусов.
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