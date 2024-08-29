В четверг ожидается солнечная и жаркая погода - воздух прогреется до +28 градусов

Максимальная температура воздуха составит от +21...+23 градусов на Курземском побережье Рижского залива до +28 градусов местами на юге страны, на западном побережье Курземе столбик термометра может подняться до отметки в +29 градусов.

Сохранится сухая и солнечная погода. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер.

В Риге весь день будет светить солнце, ожидается слабый восточный, юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +26...+27 градусов.

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