В пятницу ожидается жара до +31 градуса. Объявлено желтое предупреждение

В пятницу, 30 августа, с 11:00 до 21:00 на всей территории Латвии будет действовать объявленный синоптиками желтый уровень предупреждения о сильной жаре.

Облаков будет мало, осадков не ожидается, ночью и утром в Латгале и Видземе местами возможен туман.

Ночью температура воздуха составит +14...+19 градусов, а в Латгале и Видземе воздух может остыть до +11 градусов.

В Риге предпоследний день августа будет сухим и солнечным. Температура воздуха ночью составит +18 градусов, в пригородах - +15...+17 градусов. Днем воздух прогреется до +30 градусов.

В субботу через Латвию с запада пройдет холодный фронт, поэтому температура воздуха понизится.

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