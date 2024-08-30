Прохладные выходные и рекорды жары в сентябре: прогноз погоды на следующую неделю

В Курземе в ночь на субботу пройдут дожди и грозы. В первой половине дня дождевые облака пересекут центральные регионы страны, а позже достигнут востока. Максимальная температура в субботу составит +19...+22 градуса, в Латгале до дождя будет до +28 градусов.

В первый день сентября ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Температура ночью составит +7...+12 градусов, на побережье - до +17 градусов, днем - до +18...+22 градусов.

В понедельник ожидается преимущественно солнечная погода, ночью пройдут кратковременные дожди. Ночная температура составит +6...+13 градусов, днем воздух прогреется до +20...+24 градусов, в Латгале - до +26 градусов.

Со вторника установится преимущественно солнечная и жаркая погода, температура воздуха временами будет достигать +30 градусов.

По прогнозам синоптиков, вероятны новые температурные рекорды.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура в сентябре и в течение всей осени будет значительно выше нормы.

Галерея: Погода в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!