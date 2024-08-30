В субботу местами возможны дожди; станет прохладнее

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность. В центральном и восточном районах страны ожидается кратковременный дождь, местами возможны гроза.

Будет дуть слабый южный ветер, который в течение дня сменит направление на западное.

Воздух прогреется до +18...+23 градусов, однако в восточных районах будет теплее - там температура воздуха повысится до +24...+29 градусов.

В Риге облачность в течение дня снизится, до полудня возможны дожди. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха повысится до +19...+20 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!