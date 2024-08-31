В ночь на воскресенье, 1 сентября, в Латвии местами образуется туман, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сентябрь в Латвии начнется с тумана
Ночью небо временами будет проясняться, на западе страны облаков будет меньше. Местами, преимущественно в восточной части страны, также ожидается кратковременный дождь. Местами образуется туман.
Ночью будет дуть слабый или умеренный западный ветер, температура понизится до +8...+12 градусов, на побережье +11...+16 градусов.
В Риге в течение ночи небо временами будет затянуто облаками, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха опустится до +13...+15 градусов.
В воскресенье, 1 сентября, в течение дня будет временами светить солнце. Облака принесут кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер будет слабым, хотя во время грозы может усилиться.
В первый день сентября воздух прогреется до +18...+21 градуса.
В Риге будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть легкий ветерок, а максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.
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