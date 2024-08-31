Сентябрь в Латвии начнется с тумана

Ночью небо временами будет проясняться, на западе страны облаков будет меньше. Местами, преимущественно в восточной части страны, также ожидается кратковременный дождь. Местами образуется туман.

Ночью будет дуть слабый или умеренный западный ветер, температура понизится до +8...+12 градусов, на побережье +11...+16 градусов.

В Риге в течение ночи небо временами будет затянуто облаками, но существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Температура воздуха опустится до +13...+15 градусов.

В воскресенье, 1 сентября, в течение дня будет временами светить солнце. Облака принесут кратковременный дождь, возможны грозы. Ветер будет слабым, хотя во время грозы может усилиться.

В первый день сентября воздух прогреется до +18...+21 градуса.

В Риге будет переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть легкий ветерок, а максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.

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