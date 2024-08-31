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В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, возможна и гроза

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Дождь в Риге. Иллюстративное фото.
Дождь в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

В воскресенье, 1 сентября, местами в Латвии ожидается кратковременный дождь и гроза, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Местами выглянет солнце, однако облака могут принести кратковременные осадки, возможны и гроза. Будет дуть слабый ветер, который во время грозы может стать порывистым.

Воздух прогреется до +18...+21 градуса.

В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха будет держаться в районе +20 градусов.

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