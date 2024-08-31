В воскресенье местами пройдут кратковременные дожди, возможна и гроза

Местами выглянет солнце, однако облака могут принести кратковременные осадки, возможны и гроза. Будет дуть слабый ветер, который во время грозы может стать порывистым.

Воздух прогреется до +18...+21 градуса.

В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, а максимальная температура воздуха будет держаться в районе +20 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!