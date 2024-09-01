Новый учебный год начнется с летнего тепла

В первые дни сентября в Латвии ожидается теплая и сухая погода, за исключением понедельника, 2 сентября, когда местами, в основном в Курземе и восточных регионах страны, пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
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В понедельник, 2 сентября, осадков будет больше в ночные часы и меньше днем.
Ночью при слабом ветре местами образуется туман. По ночам на большей части страны воздух будет остывать до +9...+14 градусов, на побережье будет на несколько градусов больше. Днем столбик термометра поднимется до +20...+27 градусов, на Курземском побережье будет несколько прохладнее.
Погода по-прежнему будет определяться антициклоном, поэтому в середине и конце недели существенных осадков не ожидается, будет часто светить солнце и дуть слабый или умеренный ветер.
В середине недели по ночам температура воздуха будет не ниже +13...+18 градусов.
Дни останутся по-летнему теплыми, воздух прогреется до +22...+27 градусов в большинстве районов, лишь в выходные станет на несколько градусов прохладнее.
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