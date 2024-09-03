Во вторник воздух в Латвии прогреется до +28 градусов

Немного прохладнее будет местами на севере Курземе и на побережье Рижского залива, где максимальная температура воздуха составит +20...+24 градуса.

В ближайшие сутки преимущественно ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер. Ночью и утром местами образуется туман.

Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+16 градусов.

В Риге во вторник сквозь облака будет светить солнце, осадков не ожидается, ветер - слабый. Температура воздуха ранним утром будет колебаться около +15 градусов, днем потеплеет до +25.

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