Днем во вторник, 3 сентября, температура воздуха в Латвии поднимется до +24...+28 градусов, прогнозируют синоптики.
Во вторник воздух в Латвии прогреется до +28 градусов
Немного прохладнее будет местами на севере Курземе и на побережье Рижского залива, где максимальная температура воздуха составит +20...+24 градуса.
В ближайшие сутки преимущественно ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер. Ночью и утром местами образуется туман.
Минимальная температура воздуха ночью составит +9...+16 градусов.
В Риге во вторник сквозь облака будет светить солнце, осадков не ожидается, ветер - слабый. Температура воздуха ранним утром будет колебаться около +15 градусов, днем потеплеет до +25.
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