Среда будет жаркой и солнечной

Осадков не ожидается, ночью и утром образуется туман. Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +12...+17 градусов. Днем воздух прогреется до +25...+29 градусов, а на Курземском побережье Рижского залива максимальная температура составит +22...+24 градуса.

В Риге в среду будет светить солнце, осадков не ожидается, ветер слабый. Ночью температура воздуха опустится до +17 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +27...+28 градусов в тени.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии 4 сентября, составила +28,9 градусов в 2002 году в Лиепае.

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