В ряде городов Латвии побит температурный рекорд 3 сентября

В Даугавпилсе столбик термометра поднялся до +28,4 градуса, в Гулбене - до +28 градусов, а в Екабпилсе воздух прогрелся до +28,7 градуса.

В Резекне, где температура достигла +27,5 градуса, был повторен рекорд 3 сентября 1983 года.

Рекорд всей страны составляет +29,5 градуса, он был зарегистрирован 3 сентября 1983 года в Добеле.

В среду в Латвии будет преимущественно солнечно и температура воздуха поднимется еще немного выше. Синоптики объявили желтое предупреждение о жаре. Ожидается, что летняя погода сохранится до следующей недели.

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