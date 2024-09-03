Во вторник к 15:00 на трех станциях наблюдения был побит рекорд максимальной температуры воздуха 3 сентября, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ряде городов Латвии побит температурный рекорд 3 сентября
В Даугавпилсе столбик термометра поднялся до +28,4 градуса, в Гулбене - до +28 градусов, а в Екабпилсе воздух прогрелся до +28,7 градуса.
В Резекне, где температура достигла +27,5 градуса, был повторен рекорд 3 сентября 1983 года.
Рекорд всей страны составляет +29,5 градуса, он был зарегистрирован 3 сентября 1983 года в Добеле.
В среду в Латвии будет преимущественно солнечно и температура воздуха поднимется еще немного выше. Синоптики объявили желтое предупреждение о жаре. Ожидается, что летняя погода сохранится до следующей недели.
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