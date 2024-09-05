В пятницу, 6 сентября, как утром, так и днем температура воздуха в Латвии будет немного ниже, чем в середине недели, прогнозируют синоптики.
Продлится ли лето в пятницу? Синоптики сделали прогноз
В ближайшие сутки на всей территории страны сохранится сухая и солнечная погода с преимущественно ясным небом. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.
Температура воздуха на восходе солнца понизится до +9...+14 градусов, на востоке страны - до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.
В Риге рабочая неделя завершится ясной погодой и слабым восточным, юго-восточным ветром. Ночью температура воздуха опустится до +14 градусов, в пригородах - до +10...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+25 градусов.
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