Продлится ли лето в пятницу? Синоптики сделали прогноз

В ближайшие сутки на всей территории страны сохранится сухая и солнечная погода с преимущественно ясным небом. Будет дуть слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха на восходе солнца понизится до +9...+14 градусов, на востоке страны - до +7 градусов. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов.

В Риге рабочая неделя завершится ясной погодой и слабым восточным, юго-восточным ветром. Ночью температура воздуха опустится до +14 градусов, в пригородах - до +10...+12 градусов. Днем воздух прогреется до +24...+25 градусов.

Галерея: Выставка цветов

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