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Sergejs Tihomirovs

Когда закончится лето? Синоптики дали новый прогноз на ближайшую неделю

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Природа
Природа Фото: Shutterstock

По-летнему теплая и солнечная погода сохранится в Латвии до середины следующей недели, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В выходные осадков не ожидается, будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +9, +14 градусов, а на побережье - до +14, +18 градусов.

Днем столбик термометра поднимется до +22, +26 градусов, в субботу в западной части страны до +28 градусов.

Если сухая погода сохранится, в лесах на востоке Латвии ожидается высокая пожароопасность.

В начале следующей недели сохранится солнечная, теплая погода и легкий ветер.

По ночам будет +13...+18 градусов, днем от +21 до +26 градусов.

В середине недели ожидаются дожди, ветер повернет с запада, станет немного прохладнее.

Например, в Риге в следующий четверг температура может быть ниже +20 градусов.

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