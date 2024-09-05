По-летнему теплая и солнечная погода сохранится в Латвии до середины следующей недели, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Когда закончится лето? Синоптики дали новый прогноз на ближайшую неделю
В выходные осадков не ожидается, будет дуть слабый восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +9, +14 градусов, а на побережье - до +14, +18 градусов.
Днем столбик термометра поднимется до +22, +26 градусов, в субботу в западной части страны до +28 градусов.
Если сухая погода сохранится, в лесах на востоке Латвии ожидается высокая пожароопасность.
В начале следующей недели сохранится солнечная, теплая погода и легкий ветер.
По ночам будет +13...+18 градусов, днем от +21 до +26 градусов.
В середине недели ожидаются дожди, ветер повернет с запада, станет немного прохладнее.
Например, в Риге в следующий четверг температура может быть ниже +20 градусов.
Галерея: Выставка цветов
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!