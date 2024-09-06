В пятницу воздух в Латвии прогреется до +26 градусов

Небо будет преимущественно ясным. Ветер от слабого до умеренного с востока и юго-востока.

Температура воздуха поднимется до +21...+26 градусов.

В Риге будет ярко светить солнце, дуть слабый юго-восточный ветер, а столбик термометра поднимется до +24...+25 градусов в тени.

Погодные условия определяются обширным антициклоном.

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