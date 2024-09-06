На выходных в Латвии также ожидается сухая и солнечная погода

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +10...+16 градусов, в восточных районах местами до +7 градусов. Максимальная температура днем составит +23...+28 градусов. Самая жаркая погода ожидается в Курземе.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в понедельник погодные условия останутся без изменений, с небольшим усилением южного и юго-восточного ветра. Со вторника ожидается больше облаков; дождь возможен сначала в Курземе, а затем и на остальной территории страны. В пасмурные дни температура будет ниже, но еще в конце будущей недели местами может достигать +25 градусов.

Температура морской воды в основном остается в диапазоне от +17 до +20 градусов, но при устойчивом ветре с юго-востока вода может стать холоднее.

Температура воды в крупнейших озерах и реках составляет около +20 градусов, в то время как в некоторых небольших реках и на отдельных участках Гауи вода остыла до +15...+17 градусов.

В связи с продолжающейся сухой и теплой погодой возрастает пожароопасность в лесах.

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