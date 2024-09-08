Понедельник будет солнечным и ветреным

В Курземе ожидается частичная облачность, без осадков.

Порывы юго-западного ветра достигнут скорости 9-14 метров в секунду, местами в Курземе и Земгале - 16 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +22...+27 градусов.

В Риге первый день рабочей недели будет солнечным, порывы юго-восточного ветра усилится до 13 метров в секунду, а воздух прогреется до +25...+26 градусов.

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