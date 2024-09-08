Синоптики прогнозируют, какими будут осень и зима

Сентябрь ожидается примерно на 3,5 градуса теплее нормы, или среднего показателя за 2001-2020 годы. В прошлом году первый месяц осени тоже был на 3,5 градуса теплее обычного, и со среднемесячной температурой +15,8 градуса сентябрь прошлого года стал самым теплым в истории метеонаблюдений в Латвии.

Последующие осенние, а также зимние месяцы прогнозируются на один-два градуса теплее нормы. После довольно сухого сентября осадков станет больше, особенно на побережье, где теплая морская вода повысит вероятность сильных дождей.

Нынешнюю сухую и по-летнему теплую погоду обеспечивает большой антициклон, расположенный в России. Согласно прогнозам, в последующие месяцы погоду будут определять в основном Атлантические циклоны, которые принесут Северной Европе теплый и влажный воздух из океана.

Метеорологи, однако, напоминают, что достоверность долгосрочных прогнозов остается низкой. Прогнозируется среднемесячная или сезонная температура, так как отдельные волны холода и тепла так далеко вперед предсказать невозможно.

Согласно обобщенной Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии информации, в этом году только январь был холоднее обычного, в остальные месяцы средняя температура воздуха была выше нормы. Если оставшиеся месяцы года будут теплыми, средняя температура 2024 года ожидается сравнимой с 2020 годом, когда показателем +8,76 градуса был побит рекорд самого теплого года.

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