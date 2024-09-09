В ближайшие дни погода в Латвии изменится

Большую часть недели дождевые облака ожидаются лишь местами по стране, больше осадков будет во вторник в Курземе. Ожидается преимущественно слабый ветер.

По ночам температура воздуха будет опускаться до +10...+17 градусов, днем потеплеет до +18...+25 градусов, во вторник днем в части Курземе не будет теплее +16 градусов.

Ожидается, что и следующая неделя будет довольно теплой, продолжится метеорологическое лето.

Как уже сообщалось, по данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура в Латвии этой осенью и зимой ожидается выше нормы.

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