Какая погода нас ожидает во вторник?

Дождь немного коснется и Земгале. На большей части территории страны сохранится засуха, низкая влажность и повышенное загрязнение воздуха.

Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха днем в Курземе опустится до +13...+17 градусов, в восточной части страны поднимется до +22...+25 градусов.

В Риге облачность увеличится, и вечером возможен дождь. Умеренный южный, юго-восточный ветер днем прогреет воздух до +22 градусов.

В Скандинавии усиливается циклон, а с запада к Латвии приближается связанный с ним холодный фронт.

Температура воды в Рое опустилась ниже десяти градусов

Из-за длительного ветра, дующего с юга и юго-востока, температура морской воды на части латвийского побережья понизилась, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура была отмечена в порту Роя, где во вторник утром вода остыла до +9,5 градусов. В Мерсрагсе и Колке температура воды составляет +14...+15 градусов, а в Вентспилсе +18 градусов.

В Даугавгривском порту температура воды опустилась до +18 градусов, а в портах Скулте и Салацгрива - до +19 градусов.

В большинстве рек и озер температура воды составляет +15...+20 градусов.

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