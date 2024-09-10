В ночь на среду в Латвии пройдут дожди

В течение ночи дождевые облака переместятся из Курземе на восток, а в Курземе небо прояснится. Местами может образоваться туман, будет дуть слабый южный ветер, а температура воздуха составит +10...+15 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, на востоке страны будет пасмурно. В некоторых регионах пройдут кратковременные дожди. Ожидается слабый и умеренный южный ветер, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Воздух прогреется до +18...+22 градусов.

В Риге ночью ожидается пасмурная и дождливая погода, днем - переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +13 градусов, а днем составит +21…+22 градуса.

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