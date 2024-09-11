В среду воздух в Латвии прогреется до +23 градусов

По прогнозам синоптиков, в Курземе немного усилится южный ветер - в порывах до 13 метров в секунду, в других районах страны ожидается слабый ветер.

Максимальная температура воздуха составит +19...+23 градуса.

В Риге солнце временами будет скрываться за облаками, без осадков. При незначительном южном ветре воздух прогреется до +21...+22 градусов.

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