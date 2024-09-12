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В четверг местами ожидаются дожди; воздух прогреется до +23 градусов

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Женщина во время дождя
Женщина во время дождя Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг максимальная температура воздуха в Латвии составит от +17 градусов на побережье Курземе до +22...+23 градусов местами в Земгале и на востоке Видземе, сообщает агентство LETA.

Синоптики прогнозируют, что в западной и восточной частях страны сохранится много облаков, вечером будет пасмурно и в центральной части Латвии. Местами пройдут дожди, вечером осадки ожидаются уже много где.

Сохранится слабый ветер.

В Риге ожидается небольшая облачность, однако вечером небо затянет и возможен дождь. При слабом ветре температура воздуха поднимется до +22 градусов.

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