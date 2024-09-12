Вечером в четверг и в ночь на пятницу Латвию с юго-востока будут пересекать дождевые облака, во многих местах ожидаются дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики.
Ближайшей ночью и в пятницу местами пройдут ливни; возможны и грозы
Самый сильный дождь ожидается в Видземе и Земгале, где количество осадков местами превысит 20 миллиметров. На большей части Курземе осадков не ожидается.
Будет дуть слабый ветер, местами образуется туман. Температура воздуха не опустится ниже +12...+17 градусов.
В пятницу будет преимущественно облачно, во многих районах Латвии пройдет кратковременный дождь, местами сильный дождь и гроза. Ветер останется преимущественно слабым, потеплеет до +18...+22 градусов, на крайнем востоке страны температура может подняться до +25 градусов.
В пятницу в Риге ожидается облачная погода, возможны ливни и грозы. Больше осадков выпадет ночью. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха составит +17 градусов ночью и +19 градусов днем.
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