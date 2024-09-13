Дождались осени? В субботу обещают дожди

На большей части территории страны сохранится слабый ветер, на побережье - умеренный, но порывистый северный или северо-восточный.

Максимальные температуры составят +17...+21 градус на западе и +20...+25 градусов на востоке.

В Риге в течение дня небо будет затянуто облаками, временами пройдут дожди, возможны грозы. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +21...+23 градусов.

Как ранее сообщал Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, средняя температура воздуха в Латвии этим летом составила +18 градусов, что на 1,3 градуса выше сезонной нормы.

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