Объявлено желтое предупреждение: вечером ожидаются сильные ливни с грозами

Желтое предупреждение в соответствующих регионах действует с 13 сентября с 18:00 до 03:00 субботы, 14 сентября.

13.09.2024. vakarā un naktī uz 14.09. vietām Latvijas rietumu un centrālajos rajonos gaidāmas stipras lietusgāzes, iespējams pērkona negaiss⛈️ pic.twitter.com/qmFPGskzTF — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) September 13, 2024

Ожидается, что осадки ухудшат условия движения на дороге из-за снижения видимости и аквапланирования. Жителям предлагается учитывать, что для поездки необходимо планировать более длительный период времени.

Существует риск затопления пойм и низменных территорий, а также транспортной инфраструктуры в некоторых местах.

В ночь на субботу самые сильные ливни ожидаются в Курземе, в некоторых районах возможны гроза и туман. В восточной части страны небо временами будет проясняться. Температура воздуха понизится до +12...+17 градусов.

В субботу в Курземе будет облачно, на остальной территории Латвии временами будет светить солнце. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные дожди и грозы. Температура воздуха в Курземе не превысит +17...+20 градусов, в других местах потеплеет до +20...+25 градусов.

И ночью, и днем в Курземе будет дуть слабый до умеренного северный ветер, а в восточной части страны - восточный, юго-восточный.

В Риге в ближайшие сутки временами будут идти дожди, в пятницу вечером возможны ливни с грозами, вероятность грозы возрастет и вечером субботы. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью составит +17 градусов; днем, когда сквозь облака будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +22 градусов.

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