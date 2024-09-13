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Sergejs Tihomirovs

Вечером в пятницу ожидаются ливни с грозами

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Ливень
Ливень Фото: Edijs Pālens/LETA

Вечером в пятницу во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, а в центральной части страны ожидаются ливни с грозами, местами очень сильные, прогнозируют синоптики.

В ночь на субботу самые сильные ливни ожидаются в Курземе, в некоторых районах возможны гроза и туман. В восточной части страны небо временами будет проясняться. Температура воздуха понизится до +12...+17 градусов.

В субботу в Курземе будет облачно, на остальной территории Латвии временами будет светить солнце. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные дожди и грозы. Температура воздуха в Курземе не превысит +17...+20 градусов, в других местах потеплеет до +20...+25 градусов.

И ночью, и днем в Курземе будет дуть слабый до умеренного северный ветер, а в восточной части страны - восточный, юго-восточный.

В Риге в ближайшие сутки временами будут идти дожди, в пятницу вечером возможны ливни с грозами, вероятность грозы возрастет и вечером субботы. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью составит +17 градусов; днем, когда сквозь облака будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +22 градусов.

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