До +27 градусов! Воскресенье будет по-летнему теплым

Завтра небо постепенно прояснится, осадков не ожидается, так как усилится влияние антициклона с востока. Ветер в большинстве районов страны будет слабым, но на побережье сохранится умеренный северный ветер.

Температура воздуха составит +18...+23 градуса, а в восточных регионах будет еще теплее - до +23...+27 градусов.

В воскресенье в Риге будет переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, а воздух прогреется до +20...+22 градусов.

На западе страны облачность сохранится до утра воскресенья, на востоке облака рассеются. Минимальная температура ночью составит +12...+17 градусов.

Галерея: Яркие цветочные клумбы в Риге

Галерея: Лето в Старой Риге в начале июля:

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