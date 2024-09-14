В воскресенье, 15 сентября, небо прояснится и потеплеет, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
До +27 градусов! Воскресенье будет по-летнему теплым
Завтра небо постепенно прояснится, осадков не ожидается, так как усилится влияние антициклона с востока. Ветер в большинстве районов страны будет слабым, но на побережье сохранится умеренный северный ветер.
Температура воздуха составит +18...+23 градуса, а в восточных регионах будет еще теплее - до +23...+27 градусов.
В воскресенье в Риге будет переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер, а воздух прогреется до +20...+22 градусов.
На западе страны облачность сохранится до утра воскресенья, на востоке облака рассеются. Минимальная температура ночью составит +12...+17 градусов.
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