Наслаждаемся теплом: в воскресенье будет до +27 градусов

В Латвии усиливается влияние антициклона, поэтому станет более солнечно, осадков не ожидается. В большинстве регионов страны будет преобладать слабый ветер, на побережье сохранится умеренный северный ветер.

Воздух прогреется от +17…+21 градуса на западе Латвии до +23…+27 на востоке.

В Риге в воскресенье будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +21…+23 градуса.

Галерея: Летний день в Риге

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!