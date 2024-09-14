В воскресенье небо над Латвией прояснится, станет теплее, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Наслаждаемся теплом: в воскресенье будет до +27 градусов
В Латвии усиливается влияние антициклона, поэтому станет более солнечно, осадков не ожидается. В большинстве регионов страны будет преобладать слабый ветер, на побережье сохранится умеренный северный ветер.
Воздух прогреется от +17…+21 градуса на западе Латвии до +23…+27 на востоке.
В Риге в воскресенье будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +21…+23 градуса.
Галерея: Летний день в Риге
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