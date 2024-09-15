Доставать ли куртки? Прогноз синоптиков на третью неделю сентября

Теплая погода в Латвии сохранялась и во вторую неделю сентября, однако под влиянием циклона местами прошли дожди, в том числе сильные ливни с грозами. На предстоящей неделе усилится влияние антициклона - небо прояснится, ожидается теплая и сухая погода.

Рабочая неделя начнется с жаркого дня, прохладнее будет только на морском побережье. В понедельник по всей стране ожидается солнечная и сухая погода, частичная облачность возможна лишь местами с утра на западе страны. Будет дуть слабый восточный ветер.

Температура воздуха повысится до +22...+27 градусов, и только в Курземе, на побережье Рижского залива, будет всего около +20 градусов.

В целом погодные условия в начале новой недели будет устанавливать область высокого давления, облачность постепенно снизится, осадков не ожидается. Почти на всей территории страны будет дуть слабый ветер.

По ночам температура воздуха будет опускаться до +11...+16 градусов, местами на побережье будет на градус теплее. В свою очередь днем будет по-летнему тепло - в понедельник и вторник воздух прогреется до +19...+24 градусов, местами на востоке страны столбик термометра поднимется до отметки в +26 градусов.

В середине недели погода существенно не изменится, будет сухо и тепло. По ночам температура воздуха будет держаться на прежнем уровне и не опустится ниже +10 градусов. Однако днем станет немного прохладнее - воздух прогреется до +17...+22 градусов, лишь местами на юге страны потеплеет до +24 градусов.

На данный момент прогнозы свидетельствует о том, что и на следующих выходных сохранится спокойная погода - значительных осадков не ожидается, однако днем станет немного прохладнее, местами столбик термометра поднимется до отметки всего в +20 градусов.

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