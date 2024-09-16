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Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

В понедельник ожидается жара до +27 градусов

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Весенние цветы. Иллюстративное фото.
Весенние цветы. Иллюстративное фото. Фото: iravgustin/Shutterstock

В понедельник днем воздух в Латвии прогреется до +23...+27 градусов, только местами на побережье Рижского залива будет около +20 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается сухая и солнечная погода со слабым восточным, юго-восточным ветром.

В Риге первый день недели будет солнечным, со слабым восточным, юго-восточным ветром, а температура воздуха составит до +25 градусов.

Погоду в Латвии определяет область высокого давления.

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