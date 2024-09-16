В понедельник днем воздух в Латвии прогреется до +23...+27 градусов, только местами на побережье Рижского залива будет около +20 градусов, прогнозируют синоптики.
В понедельник ожидается жара до +27 градусов
Ожидается сухая и солнечная погода со слабым восточным, юго-восточным ветром.
В Риге первый день недели будет солнечным, со слабым восточным, юго-восточным ветром, а температура воздуха составит до +25 градусов.
Погоду в Латвии определяет область высокого давления.
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